DEAŞ yeni saldırı hazırlığında

Musul ve Telafer’de bulunan 7 bin DEAŞ’lı Deyr ez Zor ve Rakka’ya geçti. Aileleriyle geçiş yapan teröristlerin arasında Bağdadi’ye bağlı “Halife Ordusu”dan bin 500 kişilik bir grup da bulunuyor. Örgüt İdlib’e saldırı hazırlığı yapıyor.

Musul ve Telafer'de bulunan 7 bin DEAŞ'lı Irak'ın sınır kasabası Baac üzerinden Deir ez Zor ve Rakka bölgelerine geçti. Humus, Şam, Hama ve Halep kırsalına sevk edilen DEAŞ militanlarının yeni bir saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi. Yeni Şafak'ın bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre, geçişlerin gece 03.00- 05,00 saatleri arasında gerçekleştiği yönünde. Aileleri ile birlikte gece yüzlerce araçlık konvoylar eşliğinde Suriye'ye geçiş yapan teröristler arasında Bağdadi'ye bağlı “Halife Ordusu"na bağlı bin 500 kişilik bir grup da bulunuyor.

İDLİB YÖNÜNDE SALDIRI HAZIRLIĞI

Musul ve Telafer'den Suriye'ye sevk edilen DEAŞ militanları Hanasır-Sifira bölgesinde mevzilenirken örgütün İdlib'e yönelik büyük çaplı bir saldırı hazırlığı yaptığı iddia ediliyor. 7 bin kişilik kuvvetle saldırı planlayan DEAŞ, muhalif grupların son dönemde bölgede yaşadığı karmaşayı fırsata çevirmek istiyor. Rejim tarafından kontrol edilen ve İdlib'e açılan kapı niteliğinde ki Hanasır'a saldıran DEAŞ militanları kasabada kontrol sağladı.



DEAŞ YENİ ASKER SEVK EDİYOR

Suriye Ordusuna ait çok sayıda silah ve cephane ele geçiren DEAŞ aynı zamanda rejimin Hama bağlantısını da kesti. Suriyeli muhalifler, İdlib'te son dönem yaşanan karmaşadan faydalanmak isteyen DEAŞ'ın bölgeye yeni asker ve silah sevkiyatının sürdüğü bilgisini veriyor.