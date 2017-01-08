YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DEAŞ'A 24 SAATTE BÜYÜK DARBE: 69 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

DEAŞ'a 24 saatte büyük darbe: 69 terörist öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 69 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nda gün içerisinde yaşanan çatışmalar neticesinde 32 DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini, son 24 saat içinde toplam 69 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 138. gününde meydana gelen olaylar ile ilgili açıklama yaptı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 32 DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği, son 24 saat içinde toplam 69 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 292 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş altına alınarak, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının ateşle baskılandığı ve bunlardan bir kısmının kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri bölgelerine düzenlenen hava harekatı sonucunda dün açıklanan 18 silah mevzii haline getirilmiş bina, 5 kontrol noktası, 3 silahlı araç, 2 karargah binası, 7 barınma amaçlı kullanılan binaya ek olarak, 2 top ve 1 tankın imha edildiği bildirildi. Harekatın 138. gününde yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 23 EYP'nin imha edildiği ve harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 817 EYP ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İHA
344
Teröristin cenazesi böyle götürüldüTeröristin cenazesi böyle götürüldü
Kamyonete çarpmamak için elini kullandıKamyonete çarpmamak için elini kullandı
İncirlik Üssü ile ilgili şok iddiaİncirlik Üssü ile ilgili şok iddia
Hava Kuvvetleri'ne rekor dönüşHava Kuvvetleri'ne rekor dönüş
İstanbul'da kar kalınlığı 40 santimetre, yola çıkmayınİstanbul'da kar kalınlığı 40 santimetre, yola çıkmayın
''Yurda dön'' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak''Yurda dön'' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak
Kılıçdaroğlu: ''Evet diyen ihanet eder''Kılıçdaroğlu: ''Evet diyen ihanet eder''
PKK'nın telsiz konuşmaları ortaya çıktıPKK'nın telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Katilden şaka gibi savunma! Buzda ayağım kaydıKatilden şaka gibi savunma! Buzda ayağım kaydı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS