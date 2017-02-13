  • Erdoğan: ''Suriyelileri vatandaşlığa alacağız''
  • Engelli kadına tuvalette tecavüz
  • Çanakkale'de ürküten görüntüler
  • DEAŞ'ın hapishanelerinden dehşete düşüren görüntüler
  • Eğitimde yaz tatili kalkıyor mu ? Bakan açıkladı...

DEAŞ'IN 13 ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

DEAŞ'ın 13 üst düzey yöneticisi öldürüldü

Irak savaş uçakları, El Bağdadi'nin toplantı yerine yapılan hava saldırısı sonucu 13 üst düzey yöneticisini öldürdü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin toplantı yerine yapılan hava saldırısı sonucu örgütün 13 üst düzey yöneticinin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlığa bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak savaş uçakları, Bağdadi'nin örgüt yöneticileriyle yaptığı toplantı yerini bombalaması sonucu 13 üst düzey militan öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bağdadi'nin konvoyunun nasıl hedef alındığına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Irak istihbaratı, Bağdadi'nin araç konvoyunun Suriye'nin Rakka kentinden Enbar'ın Kaim ilçesine ulaştığı bilgisini aldı. Bağdadi'nin içerisinde olduğu 3 araçlık konvoy, 9 Şubat tarihinde ilk önce Rakka kırsalından hareket edip Suriye-Irak sınırındaki Ebu Kemal yakınlarına ulaştı. Araçların değiştirilmesinden sonra Bağdadi'nin konvoyu, (sınır geçip) Enbar'ın Kaim ilçesindeki Ubeydi bölgesine geldi. Irak savaş uçakları, gelen istihbarat üzerine toplantı yerini bombaladı."

DEAŞ lideri Bağdadi'nin akıbeti hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, "Örgütün güvenlik sorumlusu Ebu Cenat el-Ravi, Ebu Aişe Irakı, Ebu Malik Telafer, basın sorumlusu Ebu Zeyd, Fırat Valisi Ebu Muhammed el-Hıyali, kimya dosyasından sorumlu Ebu Hüseyin el -Kureyşi, Musul Vilayeti sorumlularından Telaferli Ebu Esid, Hişam Ebu Henife Belçiki, Abdulkadir er-Rıkavi Ebu Muhammed, Nizar Mahmud Dıhuş, Ebu Malik el-Cizravi hava saldırısında öldürüldü." denildi.

 

 

AA
271
-
Mehmet Ali Ağca'dan Gülen'e: İntihar etMehmet Ali Ağca'dan Gülen'e: İntihar et
Değirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'daDeğirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'da
Kanal D'de İrfan Değirmenci istifasıKanal D'de İrfan Değirmenci istifası
''MHP tabanı kararını verdi''''MHP tabanı kararını verdi''
AK Parti'de ''hayır'' istifaları; CHP'ye katıldılarAK Parti'de ''hayır'' istifaları; CHP'ye katıldılar
Sedat Peker'den 'hayır'cı anneye cevapSedat Peker'den 'hayır'cı anneye cevap
PKK'ya birçok şehirde büyük operasyonPKK'ya birçok şehirde büyük operasyon
Çanakkale için korkutan deprem uyarısıÇanakkale için korkutan deprem uyarısı
Reina canisinin son sözleriReina canisinin son sözleri
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS