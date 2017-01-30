DEAŞ'ın baş celladı iddia edildiği kişi öldürüldü mü ?

Irak'ın Musul kenti yakınlarında bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerine yapılan saldırıda örgütün baş celladı olduğu öne sürülen Abu Sayyaf'ın öldürüldüğü iddia edildi

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde baş celladı olduğu belirtilen Abu Sayyaf lakaplı celladın, Musul civarında öldürüldüğü iddia edildi.

İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan habere göre, 100'den fazla insanı katleden cellat, Irak'ın Musul kenti yakınlarında DEAŞ militanlarına kurulan pusuda bıçaklanarak öldürüldü.

Abu Sayyaf takma adını kullanan teröristin, DEAŞ'ın yayınladığı birçok videoda yer aldığı ifade edilirken Ninova bölgesinde terörist gruplara liderlik ettiği de belirtildi.