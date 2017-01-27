DEAŞ'ın bomba ekibi yakalandı !

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun'da yapılan operasyonda, Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda örgütün "bomba yapım" ekibinden olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 şüphelinin Samsun'a geldiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kardeş 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A.S.A.T, M.A.S.A.T, M.A.S.A.T, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Kardeş 3 şüphelinin, Irak'ın Musul kentinde canlı bomba saldırılarında kullanılmak üzere bomba ürettiği ve bir süre önce Samsun'a geldiği belirtildi.