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DEAŞ'IN ESİR ALDIĞI İKİ ASKERDEN ACI HABER

DEAŞ'ın esir aldığı iki askerden acı haber

Suriye'de DEAŞ tarafından esir alınan iki askerin şehit olduğu açıklandı.

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım 2016'da irtibatın kesildiği askerler Astsubay Muhammet Duran Keskin ve Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı. Şehit askerlerin Adana ve Çanakkale'de yaşayan ailelerine acı haber verildi.

Harekat kapsamında 29 Kasım 2016'da irtibatın kesildiği iki askerden biri olan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu haberi Çanakkale'de yaşayan ailesine verildi. Kaşıkçı'nın Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde bulunan babaevine gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ile İl Emniyet Müdürü Celal Sel aileye şehadet haberini iletti. Bu sırada fenalaşan babaRamazan Kaşıkçı, sağlık ekipleri tarafından hazır bekletilen ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şehit astsubayın babaevine büyük Türk bayrağı asıldı.

Kilis'e getirilen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesinin Çanakkale'ye gönderileceği öğrenildi.

DEAŞ'ın esir aldığı iki askerden acı haber

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kayıp olan diğer asker Muhammet Duran Keskin'in, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46140 Sokak'ta ikamet eden annesi Elif Keskin'e oğlunun şehadet haberi, askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. 
Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa belediye görevlileri tarafından taziye çadırı kuruldu. 

Babası Şaban Keskin'i yaklaşık 5 yıl önce kaybeden şehidin kendisi gibi astsubay olan eşi Gökçe Keskin'in de Ankara'da görev yaptığı öğrenildi.

İHA
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