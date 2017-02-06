DEAŞ'IN HEDEFİNDE TÜRK İLAHİYATÇILAR VAR

DEAŞ'ın hedefinde Türk ilahiyatçılar var

Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'ta geri çekilmek zorunda kalan DEAŞ şimdi de Türkiye'deki ilahiyatçılara tehdit etti.

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DEAŞ'lı teröristlerden yeni tehdit! Terör örgütü bu kez Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Cüppeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Caner Taslaman, İhsan Eliaçık'ı tehdit etti. 

Amerikanın Sesi'nden Hilmi Hacaloğlu'nun haberine göre terör örgütü DEAŞ propaganda dergileri üzerinden Cüppeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Prof. Caner Taslaman ve Gezi sürecinde çok göz önünde olan Anti Kapitalist Müslümanlar grubundan İhsan Eliaçık, Ali Rıza Demircan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörü Hasan Onar ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörü Hilmi Demir'e tehditler savurdu. 

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