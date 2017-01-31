DEAŞ'ın hücre evinde para ele geçirildi

Samsun'da polis terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 1'i kadın toplam 12 kişiyi gözaltına alırken yapılan aramada 450 bin TL paraya el koydu.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda merkez İlkadım İlçesi'nde bulunan 6 ayrı adrese terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen Irak vatandaşı 1'i kadın toplam 12 kişi için eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürülürken evlerde yapılan aramada bilgisayar, tablet ve toplam 450 bin TL paraya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.