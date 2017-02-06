DEAŞ'ın Musul'daki inine girildi

Musul'un doğu yakasından temizlenen terör örgütü IŞİD, silahları ve kamyonlarını alamadan batıya kaçtı. Terör örgütünün eğitim kampı olarak kullandığı üs ortaya çıkarıldı. Üste bulunan çok sayıda tünel, kum dolu çuvallarla güçlendirilmiş ve birbiriyle bağlantılı.

IŞİD'in bırakıp kaçtığı mühimmatlar arasında roketler ve kamyonlar da yer alıyor. Irak güvenlik güçleri, roketleri uluslararası medyaya gösterdi.

Reuters haber ajansı, havan topu atışları ve keskin nişancılarla direnen terör örgütünün silahlı insansız hava araçlarıyla da saldırı düzenlediğini bildiriyor. Irak polis güçleri, IŞİD'in bir günde 16 insansız hava aracını gökyüzünde uçurduğunu ve bazılarının infilak ettiğini aktarıyor.

IŞİD'İN FATURALARI

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, aynı üste bulunan IŞİD'e ait faturaların fotoğraflarını servis etti. Haziran 2014'ten itibaren Irak'ın en büyük ikinci kentini yaklaşık 2,5 yıl kontrolünde tutan terör örgütü, Musul sakinlerine elektrik ve gaz faturaları göndermiş.

Belgelerden birinde internete giriş için kullanıcı adı ve şifre verildiği görülüyor.

UYUYAN HÜCRELER ATEŞ AÇTI

Bugün kentin doğu yakasında ordu birliklerine ateş açıldı. Araçlardan ateş açanların IŞİD'in uyuyan hücreleri olduğu sanılıyor.

Rudaw muhabiri, saldırganların sivil araçlarla birçok mahallede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef aldığını aktarıyor.

17 Ekim'de başlayan büyük harekatta Irak ordu birlikleriyle birlikte Peşmergeler, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinden oluşan 100 bini aşkın silahlı unsur, IŞİD'e karşı savaşıyor.

700 BİN SİVİL RİSK ALTINDA

Terör örgütü Ocak ayı sonunda Musul'un doğu yakasını tamamen kaybetti, batı yakası operasyonu kısa sürede başlayacak. Ancak batı yakasındaki ilerleme Dicle Nehri'nin doğusundaki kadar kolay olmayabilir.

Birlemiş Milletler (BM) Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, Musul'un batısında IŞİD'in rehin tuttuğu yaklaşık 700 bin sivilin büyük risk altında olduğunu söyledi.

BATI YAKASINDAKİ SAVAŞ DAHA ŞİDDETLİ OLACAK

Kentin batı yakasının geri alınmasının doğuya benzemeyeceğini dile getiren Grande, mahallelerin daha dar sokaklara sahip olduğunu hatırlattı. Grande, "Batı bölgesindeki eski yerleşim merkezinde yüz binlerce insan mahsur kalabilir. Bu nedenle derin kaygılarımızın olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Zırhlı araçların dar sokaklara girmesi imkansız görünüyor, bu nedenle sokak çatışmalarında ev ev ilerlenecek.

BM, kentin batısından büyük bir göç dalgası bekliyor. Lisa Grande, "Musul'un çevresinde halihazırda 20 çadır kamp bulunuyor. Bunun yanında yeni iç göç dalgasının kontrol altına alınması için 10 kamp için daha hazırlık yapıyoruz" ifadesini kullandı. Yeni kamplar, kentin güneyinde kurulacak.

Musul operasyonunda bugüne kadar 200 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kentten kaçanların çoğu şu anda kamplarda barınıyor, bir kısmı ise doğudaki mahallelerin IŞİD'den temizlenmesiyle evlerine döndü.