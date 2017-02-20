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DEAŞ'IN ÖNEMLİ İSMİ MUSUL'DA ÖLDÜRÜLDÜ

DEAŞ'ın önemli ismi Musul'da öldürüldü

Uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu DEAŞ'ın sözde sağlık bakanı Saklavi öldürüldü.

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Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan "Musul Uluslararası Havalimanı'na" çok yaklaştı.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, Irak federal polis güçleri kentin güneyinden batı yakasına doğru ilerleyerek, DEAŞ'ın kontrolündeki Musul Uluslararası Havalimanı'na yaklaştı.

Şimdiye kadar 17 köyün geri alındı

Havalimanı girişinde yer alan ve kentin güneyindeki el-Gazlani askeri üssünün uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından iki kez bombalandığı belirtildi.

Irak ordusunda görevli Yarbay Abdulselam el Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sağlık bakanı Dr. Abdullah kod adlı Falah Hüseyin es Saklavi, uluslararası koalisyon güçlerinin, Mahmun Mahallesi'ndeki DEAŞ'ın karargahına, düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürüldü." bilgisini verdi.

Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması için dün başlatılan ve şimdiye kadar 17 köyün geri alındığı askeri operasyona yaklaşık 60 bin Irak askeri katılıyor.

AA
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