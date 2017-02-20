DEAŞ'ın Reina hücresinde toplu seks planı

Reina canisi Abdulkadir Masharipov'a düzenlenen operasyonda Masharipov ile aynı evde yakalanan Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in dijital ortamdaki yazışmalarına ulaşıldı. Mısır’daki DEAŞ militanlarının “Oraya gelince toplu seks yapar mıyız?” sorusuna Dina’nın “Evet” yanıtını verdiği öğrenildi.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Reina canisi Abdulkadir Masharipov ile birlikte İstanbul Esenyurt’taki hücre evinde yakalanan Mısır vatandaşı Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in dijital metaryelleri deşifre edildi. Mısır’daki DEAŞ militanlarının “Oraya gelince toplu seks yapar mıyız?” sorusuna Dina’nın “Evet” yanıtını verdiği ileri sürüldü.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda, Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov Esenyurt’taki hücre evinde yakalanmış, birlikte kaldığı dini nikâhlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore, Ali Jameel Mohammed Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed de gözaltına alınmıştı.

Polisin teknik takibine yakalanmamak için cep telefonu kullanmamaya özen gösteren DEAŞ militanlarının haberleşmeyi de internet üzerinden yaptıkları belirlendi.

İstanbul terör polisi, Masharipov ile birlikte aynı hücre evinde yakalanan Mısır uyruklu Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in internet üzerinden diğer örgüt militanlarıyla yaptığı mesajlaşmaları deşifre etmeyi başardı. Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in, Mısır’da bulunan bazı DEAŞ militanlarının “İstanbul’a gelince toplu seks yapar mıyız” sorusuna “Evet” yanıtını verdiği öğrenildi.

Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in eşinin de İhvan örgütü kapsamında Mısır’da tutuklu olduğu ifade edildi.