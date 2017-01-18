DEAŞ'ın sosyal medyacıları gözaltında

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden örgüt propagandasını yaptığı ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkan 10 kişiden 9'u gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün Suriye ve Irak'taki diğer örgüt üyeleriyle de sık sık temasa geçtikleri iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.