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DEAŞ'IN SÖZDE EMİRİ TUTUKLANDI

DEAŞ'ın sözde emiri tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ'a yapılan operasyonda DEAŞ'ın sözde emiri tutuklandı.

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgütün sözde emirinin de bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışma kapsamında örgütün sözde emiri "Tacik Azra" kod adlı bir şüpheli tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine şüpheliye yönelik takip başlatıldı. Takiplerin ardından 2 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda aralarında sözde emirin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan Tacik Azra isimli şüphelinin DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'taki savaş bölgelerine geçişini organize ettiği ve İstanbul'daki Kazak, Uygur, Tacik ile Özbeklerin sözde emiri olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tacik Azra ile birlikte A.G, Z.K, A.A. ve F.R. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA
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