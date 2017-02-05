DEAŞ'ın valisi öldürüldü

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 166'ncı gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 220 hedef, Fırtına Obüsü, çok namlulu roketatar ve tank atışlarıyla baskı altına alındı. Aralarında barınma yerleri ve savunma mevzilerinin de bulunduğu hedeflerden bazıları imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Bab ve Bzagah'a hava harekatı düzenlendi. Savaş uçaklarının bölgedeki 39 hedefi vurduğu harekatta teröristlerin barındıkları 32 bina, 3 karargah binası, cephanelik, iki bomba yüklü araç ve bir tünel girişi imha edildi.

Harekatlar ve gün içindeki çatışmalarda 33 terörist öldürüldü, 4 terörist yaralandı.

Harekatın başından bugüne çoğu tuzaklanmış 3 bin 680 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın imha edildi.

"TERÖRİSTLERİN VALİSİ" DE ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki sözde valisi Ebu Halid Ürdüni öldürüldü.

Bölgdeki kaynaklardan edilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 166 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün etkisiz hale getirilen 32 teröristten birinin terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'a sözde vali olarak görevlendirdiği Ebu Halid Ürdüni olduğu ortaya çıktı.

Yetkililer, örgütün sözde Rakka Valisi'nin, öldürülen Ürdüni'nin yerine görevlendirilen sözde valiye gönderdiği bir mektuba da ulaştı. Mektupta, Ürdüni'nin öldürüldüğü ve örgütte son günlerde ağır kayıplar olduğu ifadeleri yer alıyor.