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DEAŞ'LA PKK ARASINDA ÇATIŞMA: 23 ÖLÜ

DEAŞ'la PKK arasında çatışma: 23 ölü

Suriye'nin Rakka bölgesinde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG arasında çıkan çatışmada 23 YPG'li terörist öldü.

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Koalisyon güçlerinin kiminle birlikte saldıracağına henüz karar veremediği Suriye'nin DAEŞ kontrolündeki Rakkabölgesinde terör örgütleri PYD/YPG ile DAEŞ arasında yoğun çatışmalar olduğu bildirildi.

23 YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgeden edinilen bilgiye göre PYD/YPG Rakka kırsalında DEAŞ ile girdiği çatışmada 5'i Arap, 18'i Kürt kökenli 23 kişi hayatını kaybetti. PYD bölgeden cenazeleri Münbiç'e getirerek örgütün üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla cenaze töreni düzenlediği kaydedildi.

ABD GÜN BOYU BOMBALADI

DEAŞ'e yönelik olarak Rakka'nın güneyinde El-Kesrat bölgesinde ABD uçakları da gün boyu hava saldırısı düzenleyerek DEAŞ mevzilerini hedef aldı.

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