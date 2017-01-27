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DEAŞ'LI 11 KADIN TUTUKLANDI

DEAŞ'lı 11 kadın tutuklandı

Reina soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 kadın tutuklandı.

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İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamının ardından İzmir'de düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, yılbaşı gecesi İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü saldırının ardından 4 Ocak'ta Bornova ve Buca İlçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 21 kişi gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çoğunluğunun sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 41 pasaport, 12 cep telefonu, tablet, 2 palaska, 2 kütüklük, bel aparatı, GPS cihazı, keskin nişancı tüfeği dürbünü, gece görüşü dürbünü, operasyonel fener, yabancılara mahsus 15 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği tespit edildi. Zanlılardan emniyetteki sorguları tamamlanan 11 kadın adliyeye sevk edildi. İzmir'de özellikle turistik bölgelerde eylem yapmayı planladıkları öğrenilen 11 kadın tutuklandı. Diğer 10 erkeğin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA
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