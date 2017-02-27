DEAŞ'lı teröristlerin Whatsapp mesajları ortaya çıktı

DEAŞ’a yönelik İstanbul’da yürütülen soruşturmalarda örgüte ait çok önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı.

TAKTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına göre terör örgütü DEAŞ, FETÖ'nün taktikleri gibi Whatsapp ve Zello gibi uygulamalar üzerinden haberleşiyor, abla sistemi, modern giyim kuralı, örgüt üyelerinden düzenli olarak para toplama, tutuklanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım gibi uygulamalar hayat geçirmiş.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ soruşturma dosyasında örgütün yapılanması ve çalışmalarına ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı. Soruşturma kapsamında DEAŞ’ın İstanbul’daki elemanlarının Whatsapp grubu kurdukları ve bu grup üzerinden haberleştikleri belirlendi. Örgüt üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemelerde örgütün hücre yapılanmalarına uygun Whatsaap grupları oluşturdukları tespit edildi.Şüpheli Emin G.’nin telefonunda yapılan incelemelerde 21 kişinin olduğu whatsapp grubu tespit edildi. Grup yazışmalarında sınırdan geçip Türkiye’ye oradan da İstanbul’a gelen şüphelilerin birbirlerini bilgilendirdikleri belirlendi.



İSTANBUL’U BÖLGELERE AYIRIP ÇALIŞMA YAPMIŞLAR



Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Yapılan yazışmalarda örgüt elemanlarının İstanbul’u bölgelere ayırarak örgüte eleman kazandırmak için çalışmalar yaptıkları ortaya çıktı. Belirlenen bölgelerde örgüt için çalışmalar yapan elemanların, DEAŞ’a katılım çağrısı yapan bröşürler dağıttıkları, bazı mahallelerde sohbetler gerçekleştirdikleri belirlendi. Örgüt tarafından belirlenen bölgelere giden DEAŞ’cıların görev yerlerinden whatsapp grubuna fotoğraf göndererek çalışmalarını bildiriyor. Çalışmasını tamamlayan örgüt elemanlarının bilgi verdiği de görülüyor.



WHATSAPP GRUBUNDA ‘POLİS’ TEDBİRİ



Örgütün whatsapp grubunda çalışma yaptıkları bölgelerde görev yapan polisler hakkında da birbirlerini uyaran mesajlar attığı ortaya çıktı. Örgüt elemanlarının polisleri görmesi halinde birbirine haber verdiği ve çalışmaları yarıda bıraktıkları mesajlar ile belirlendi.



İŞTE O KONUŞMALAR;

“SİVİLLER DOLAŞIYOR HERKES EVİNE GİTSİN”



Whatsapp grubunda yer alan mesajların bazıları şu şekilde:



“Abi polis bir kaç kişiyi yakaladı”



“Selamun aleykum kardeşler 5 kardeşi almışlar bilginize 5 kardeşi almışlar sivil polisler bilginize kardeşler “



“Bulunduğumuz noktalarda polisler çok sık devriye atmaya başladı yakalamak için devriye atıyorlar”



“Siviller dolaşıyor sokaklarda herkes evine gitsin”



“Selamun aleykum abi herkes çalışmayı bıraksın evine gitsin inşallah herkes çalışmayı bıraksın”



“Herkes evlerine geçti mi”



Hücre evlerine giden örgüt elemanlarının evde olduklarına dair bilgileri paylaştıkları, görüşmelerinde telefon ile sesli konuşmaları tercih etmedikleri belirlendi.



‘ZELLO’ PROGRAMI İLE GÖRÜŞME TALİMATI



Örgüt elemanlarının polisin dinlemesine takılmamak için ‘zello’ isimli program kullandıkları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan whatsapp yazışmalarında örgüt elemanlarının ‘zello’ programının indirilmesini istediği ve buradan haberleşmenin yapılması yönünde uyarıldığı belirlendi. (Zello programı, akıllı telefonları bas konuş haline getiren ve internette indirilebilen bir yazılım)



DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN ‘SAKALI KESİN’ TALİMATI



Whatsapp mesajlarında örgütün elemanlarını deşifre olmamak için uyardığı da ortaya çıktı. DEAŞ’a eleman kazandırmak için çalışan kişilerin görünümlerine ilişkin kriterler getirildiği yazışmalarda yer aldı. Sokakta eleman devşiren kişilerin dikkat çekmemesi için sakallarını kesmeleri talimatı veriliyor. Bu kişilerin kıyafetlerinin de modern olması yönünde uyarılar yer alıyor.



ÖRGÜT ELEMANLARINDAN ‘PARA TOPLAMA’ SİSTEMİ



Örgütün kendi içinde de elemanlarından para topladığı belirlendi. Yapılan operasyonlarda bazı notların yazılı olduğu defterler bulundu. Defterlere yönelik yapılan incelemelerde örgüt elemanlarının kod isimlerinin yer aldığı ve isimlerinin karşısında verdiği para miktarlarının yazdığı belirlendi. Örgüt elemanlarına ders veren ‘hocaların’ derslerde örgüt elemanlarından para talep etmesi talimatı verildiği yönündeki bilgiler notlarda yer aldı.



ÖRGÜT KADINLARINA ‘ABLA’ SİSTEMİ



DEAŞ’ın ‘abla’ sistemini de devreye soktuğu belirlendi. Örgütün Türkiye yapılanmasındaki eksikleri belirlendiği ve bu eksikliklerin notlar halinde tutulduğu belgelerde ortaya çıktı. El yazısı ile yazılan defterlerde ‘Kadınların işlerinde, başlarında büyük ablaların olması lazım’ notu bulundu. Bu notun ardından örgüt içinde ‘ablaların’ seçildiği tespit edildi.



TUTUKLULARININ ÖRGÜT ÜYELERİNİN AİLELERİNE PARA YARDIMI



DEAŞ’ın cezaevinde bulunun militanlarının ailesine de maddi yardım da bulunduğu tespit edildi. Örgüte ait notlarda 28 Haziran 2016’da Atatürk Havalimanına yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası tutuklanan H.D. isimli şüphelinin ailesine para verildiği de bu notlarda yer aldı. Ayrıca tutuklanan ya da öldürülen örgüt militanlarının çocuklarının da eğitim masraflarının karşılandığı belgelerde ortaya çıkarıldı.



AİLELERİN İHTİYAÇLARINI GİDERELİM



DEAŞ’ın örgüt militanlarının ailesi ile de yakından ilgilendiği ortaya çıktı. Notlarda, “Ailelerin hal ve hatırı düzenli olarak eşlerimiz tarafından sorulmasına özen gösterelim. Gerekli ihtiyaçları varsa mutlaka gidermeye çalışalım” şeklinde talimatlar yazıldığı belirlendi.