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DEAŞ'LI TÜRK TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

DEAŞ'lı Türk terörist öldürüldü

Irak Savunma Bakanlığı, DEAŞ'ın biri Türk 6 üst düzey sorumlusu teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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Irak Savunma Bakanlığı, Musul'un batısında düzenlenen hava saldırısında DAEŞ'in üst düzey 6 yabancı teröristinin öldürüldüğünü duyurdu. Ölenler arasında bir Türk vatandaşı olduğu da belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uluslararası koalisyonun, Musul'un batısındaki bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında DAEŞ'in üst düzey 6 yabancı teröristinin öldürüldüğü belirtildi.

Ölenlerden birinin Türk, 2'sinin Faslı, diğerlerinin Rus, Fransız ve İngiliz vatandaşı olduğu ifade edildi.

Ordu birlikleri örgütün elinde bulunan Musul'un batısındaki Nablus mahallesinde kontrolü sağladı.

DAEŞ teröristlerinin ise ordu birliklerine ağır silahlarla saldırı düzenlediği bildirildi.

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