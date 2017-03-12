DEAŞ'tan bubi tuzağı !

Musul'un batısında yer alan Tayaran ilçesinde örgütün kurduğu bubi tuzaklarına yakalanan siviller yaralandı. Aralarında çocuklarında olduğu yaralılar Irak polisi tarafından güvenli bölgelere transfer edildi.



Aynı zamanda kentin IŞİD'den kurtarılan bölgelerinde erkeklerin IŞİD'in şart koştuğu sakallarını kestiği görüntüler yabancı haber ajansları tarafından bugün paylaşıldı.





Bunun yanı sıra çarşamba günü Irak güçlerinin aldığı Musul kenti yakınlarında bulunan Baduş Hapishanesi'nde 500 adet cesedin olduğu toplu bir mezar bulunduğu belirtiliyor.

Irak ordusunun Musul'un batısını terör örgütü IŞİD'den kurtarmak için yürüttüğü operasyonlarda terörö örgütünün döşediği bubi tuzaklarında yaralanan siviller Irak polisi tarafından güvenli bölgelere nakledildi.

Örgütün bölgeden gittikçe silinmesiyle sivil halk da normal yaşamına dönmeye başlıyor. Geçtiğimiz hafta IŞİD'ten kurtarılan bölgelerde kadınların örgütün zorla giydirdiği peçeleri çıkarıp atmasının ardından bu kez de erkekler zorla bıraktıkları sakallarını kesti. O anlar yabancı haber ajansları tarafından görüntülendi.

500 CESEDİN OLDUĞU TOPLU MEZAR BULUNDU

Bu arada çarşamba günü Irak güçlerinin IŞİD'den geri aldığı Musul kenti yakınlarında bulunan Baduş Hapishanesi'nde toplu bir mezar bulundu. Mezarda 500 kişinin cesedinin olduğu belirtiliyor. Cesetlerin IŞİD'in elind ebulunan sivil mahkumlar olduğu iddia edildi.

Irak Haşdi Şabi Enformasyon Merkezi tarafından paylaşılan bilgi henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Haşdi Şabi IŞİD'in 2014 yılında Musul'u ele geçirmesinin ardından Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir grup olarak biliniyor.

Musul çevresinde savaşı izleyen uluslararası haber ajanslarının foto muhabirleri, her gün sivillerin can havliyle çatışma bölgesinden kaçtığı onlarca fotoğraf çekiyor.

Batı cephesinden geçilen fotoğraflarda, çok sayıda kadının güvenli bölgeye ulaştıktan sonra IŞİD'in giydirdiği peçeleri yerlere attığı görüldü. Terör örgütü, hakimiyeti altındaki bölgelerde kadınlara ve erkeklere zorunlu kıyafet uygulaması getiriyor.

17 Ekim'de başlayan ve beşinci ayını doldurmasına sayılı günler kalan operasyonda şimdiye kadar evini terk etmek zorunda kalanların sayısı 300 bini buldu. Ülkede IŞİD'in ortaya çıkmasından bu yana 4 milyon insan yerinden oldu, bunlardan 1 milyon 700 bin kadarı yeniden evlerine dönme mutluluğu yaşadı.