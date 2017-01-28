DEAŞ'tan kaçan siviller mayına bastı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Havice ilçesinden kaçmaya çalışırken, örgütün Tuzhurmatu yakınında yola döşediği mayınların patlaması sonucu 5 kişinin öldüğü, 10'unun yaralandığı bildirildi.

Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu İlçe Polis Müdürü Yarbay Nazım Fazıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Havice ilçesinden kaçan siviller Salahaddin'e geçmek isterken daha önce teröristlerce yola döşenen mayınlar infilak etti. Olayda 5 sivil hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivil yaralandı." dedi.

Fazıl özellikle Musul operasyonunda gelinen olumlu aşamadan dolayı DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerden kaçışlarda artış yaşandığını dile getirdi.

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve ona bağlı 6 kasaba ile yüzlerce köy Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.