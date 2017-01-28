DEAŞ'TAN KAÇAN SİVİLLER MAYINA BASTI

DEAŞ'tan kaçan siviller mayına bastı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan kaçan siviller mayına bastı. Olayda 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Havice  ilçesinden kaçmaya çalışırken, örgütün Tuzhurmatu yakınında yola döşediği  mayınların patlaması sonucu 5 kişinin öldüğü, 10'unun yaralandığı bildirildi. 

Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu İlçe Polis Müdürü Yarbay Nazım  Fazıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Havice ilçesinden kaçan siviller  Salahaddin'e geçmek isterken daha önce teröristlerce yola döşenen mayınlar  infilak etti. Olayda 5 sivil hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da  bulunduğu 10 sivil yaralandı." dedi.

Fazıl özellikle Musul operasyonunda gelinen olumlu aşamadan dolayı  DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerden kaçışlarda artış yaşandığını dile getirdi.

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve ona bağlı 6 kasaba ile yüzlerce  köy Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

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