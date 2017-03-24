  • Son ankette MHP'li seçmen sürprizi
  • Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu'ndan Atatürk çıkışı
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
  • İğrenç olay ! Öğretmen erkek öğrencisiyle otomobilde yakalandı
  • ''Tavan fiyat yüzünden 20 bin kişi işsiz kalır''

DEAŞ'TAN TÜRKMEN KÖYÜNDE KATLİAM

DEAŞ'tan Türkmen köyünde katliam

DEAŞ'ın Irak'ın Selahattin iline bağlı bölgede yer alan Türkmen Çardağlı köyüne saldırdı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

DEAŞ terör örgütü Irak'ın Selahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinin 12 km batısında yer alan Türkmen Çardağlı köyüne saldırdı. Yağmurlu havayı fırsat bilen teröristler gece yarısından sonra köyün kuzeyinde yer alan Aksu çayından yaya olarak köye girdi. Teröristler ilk önce 5 kişinin bulunduğu bir Türkmen evini bastı. Baskında evde bulunan 3'ü kadın olmak üzere 5 kişi kurşuna dizilerek infaz edildi. Teröristler olay yerine gelen güvenlik güçlerine de saldırdı, saldırıda 1'i Tuzhurmatu imdat polisi görevlisi, diğeri Haşdi Şabi'nin Şehid Sadr grubu üyesi olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Teröristlerden ardından köyden kaçtı.

DHA
198
-
Topbaş, Erdoğan'ın uyarısından sonra harekete geçtiTopbaş, Erdoğan'ın uyarısından sonra harekete geçti
Deste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandıDeste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandı
''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı
Bozdağ'dan bomba gibi sözler 'Bozdağ'dan bomba gibi sözler '
Almanya silah ambargosunu genişletiyorAlmanya silah ambargosunu genişletiyor
Rusya'dan S-400 için flaş açıklamaRusya'dan S-400 için flaş açıklama
İdo'dan motosiklet esprisiİdo'dan motosiklet esprisi
Türkiye, 3 milyon Suriyeli için kaç para harcadı ?Türkiye, 3 milyon Suriyeli için kaç para harcadı ?
Sosyal medyadan rica edince faturasını ödediSosyal medyadan rica edince faturasını ödedi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS