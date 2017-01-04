Dedenin umutlu bekleyişi, yürek burkuyor

Mersin’de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde kaybolan biri çocuk iki kişiyi hem havadan hem de karadan arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına katılan, kayıp 4 yaşındaki Miray’ın dedesi Ali Kırmızı’nın umutla bekleyişi ise görenlerin yüreklerini burkuyor.

Mersin’de 29 Aralık’ta meydana gelen sel, hayatı felç ederken, bir ailenin de yok olmasına neden olmuştu. Selde merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak Deresi’ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmiş, 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki Sultan Uncu ise sel sularında kayıplara karışmıştı. Genç çift 3 gün önce toprağa verilirken, iki kişinin ise arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Mersin itfaiyesi ile polis ve Sahil Güvenlik dalgıçları dere yatağında arama çalışmalarını sürdürürken, 9 kilometrelik alanda tüm yerler didik didik inceleniyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter ise havadan arama çalışmalarına destek veriyor. Dün ayrıca Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ndeki 8 dalgıç polis, 2 bin 300 metre uzunluğundaki kanalizasyonda arama yaptı. Yapılan aramada 2 kişiye dair bir ipucuna rastlanmazken, zorlu arazi koşulları ve su içerisinde gerçekleştirilen aramalar ekipleri zorluyor.

Bugün ise Ankara’dan Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı Köpek Eğitim Merkezi Ceset Arama ekibine bağlı 2 dedektör köpek, arama çalışmalarına katıldı. Ateş ve Barby isimli dedektör köpekler sabah saatlerinde Yalınayak Deresi’nin Liman D kapısında denizle buluştuğu bölgede arama yaptı. 2 köpek bulundukları 1,5 kilometrelik alanda arama yaparken, henüz bir sonuca ulaşılamadı.

"ALLAH’TAN UMUT KESİLMEZ"

Çalışmaları yerinde takip eden, hayatını kaybeden Fatma Genç’in babası, Miray’ın dedesi Ali Kırmızı, "Devletimizden Allah razı olsun. Devletimize zeval vermesin. Şu anda torunumun ve diğer kadının aranmasına devam ediliyor. Kısmet olursa bulunur, bulunacağına inanıyorum. Ben de her gün katılıyorum. Allah’tan umut kesilmez. Polisimiz, Sahil Güvenlik, AFAD elinden geleni yapıyor" dedi.