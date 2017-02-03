Defne Joy'un annesi isyan etti: Kızımı onlar öldürdü

Hayatının baharında cıvıl cıvıl bir kadındı... Dünyalar tatlısı bir oğlu vardı. "Yok Böyle Dans" adlı Yarışma programı ile bir anda ününe ün kattı. Ancak Defne Joy Foster'ın (Solmaz) hayatı, sır dolu bir ölümle sonlandı. 36 yaşındaki Defne, 2 Şubat 2011 gecesi İstanbulKadıköy'de kaldığı bir evde rahatsızlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yanında ise o dönem Taraf gazetesinin yayın yönetmeni olan Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan vardı. Kerem Altan, gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Defne ise geride küçücük bir yavru, acılı bir eş ve anne bırakarak sonsuzluğa uğurlandı.

İşte dün talihsiz kadının İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarı başında anma töreni vardı. Anma etkinliğine sanat dünyasından kimse katılmazken, annesi Hatice Foster kızının mezarı başından ayrılmadı. Ağıtlar yakıp evladının ölümünden sorumlu olanların yargılanması gerektiğini açıkladı. İlaçlarla ayakta duran acılı kadın, şöyle haykırdı: "Çok zor. İçim kanıyor. İçim parçalanıyor. Ne diyeyim size? Çünkü biz birbirine çok düşkün anne evlattık. O yüzden onun yokluğu beni perişan etti. Kerem Altan ve ailesi, kızımın şüpheli ölümünden sonra başsağlığı bile dilemedi. Bu işte bir bit yeniği var. Zaten amcasıyla (Mehmet Altan) babası (Ahmet Altan) FETÖ davasından hapiste. Darısı, Kerem'in başına! Ölmeden göreceğim bunu. Onlar sebep oldu kızımın ölümüne. Biz sürecin takipçisiyiz. Avukatımız Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Cumhuriyet Başsavcısı dosyayı geri açtı. Çünkü gerçekten bir şey var. Adli Tıp Kurumu raporları da birbiriyle çelişiyordu. Hepsi FETÖ'cüymüş. Kızımın ölümüne FETÖ'cüler sebep oldu."

İNCELEME YAPILIYOR

Acılı anne Hatice Foster'ın ardından avukat Ayşegül Mermer de önemli açıklamalar yaptı. Defne'nin ölümünden önce arkadaşı ve avukatı olan Ayşegül Mermer de dosyada FETÖ iddalarının araştırıldığını belirtti. "Böyle bir iddia var. O dosyaya bakan sayın savcı bizim dosyamızı da istedi ve şu an inceleme yapılıyor" dedi. Tüm bu gelişmeler bir kez daha Altan Ailesi'ne ve Kerem Altan'a çevrildi. Şimdi gözler savcının vereceği kararda.