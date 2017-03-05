Değer İmsel hayatını kaybetti

Opera ve tiyatro sanatçısı Değer İmsel hayata gözlerini yumdu
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun emekli sanatçılarından Değer İmsel, 59 yaşında yaşama gözlerini yumdu. İmsel’in acı haberini sevenleri duyurdu…
DEĞER İMSEL KİMDİR?
1958 yılında Bursa’da doğdu. 1975 yılında ‘İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1982 senesinde ‘İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. 1984 yılında ‘İstanbul Devlet Tiyatrosu’na girdi. 1993-94 sezonunda ise ‘Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.
GÖREV ALDIĞI OYUNLAR
Deli Dumrul, Yanlış Yanlış Üstüne, Düşüş, Lysistrata, Jül Sezar, Sahibinin Sesi, Kral İle Bilge Tavşan, Kızıl Derililer, Üç Kuruşluk Opera, Kral Üşümesi, Mariana Pineda, Palyaçolar, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı.