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DEĞERİ 1.5 MİLYON DOLAR... JANDARMA YAKALADI

Değeri 1.5 milyon dolar... Jandarma yakaladı

Suriye'den getirdikleri ve değeri 1,5 milyon dolar olan tarihi İncili satmak isteyen kişiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki bir müzeden çalınan tarihi eser İncili Türkiye'ye getiren Suriyeli vatandaşı takibe aldı. Gemlik-Orhangazi karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda içinde 3 kişinin bulunduğu 45 plakalı aracı durduran jandarma ekipleri, Suriyeli H.S. ve çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan A.C., M.Ö.'yü gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında M.Ö. isimli şahsın bel kısmına sarılı vaziyetteki kuşak içerisinde 17 yapraktan oluşan ceylan derisi üzerine altın işlemeli Meryem Ana, Hz. Isa, haç ve hayvan figürleriyle çeşitli yazılardan oluşan ve değerinin yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu tahmin edilen İncil ele geçirildi.

Ayrıca olayla ilgili olarak şüpheli şahıslara öncülük yapmak için Manisa'dan 10 plakalı başka bir araçla yola çıkan R.K. ve M.Y. de Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İncil Bursa Müze Müdürlüğüne gönderilirken, 6 kişi ise adli makamlara sevk edilmek üzere Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alındı.

Değeri 1.5 milyon dolar... Jandarma yakaladı

İHA
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