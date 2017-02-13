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DEĞİRMENCİ'NİN GÖNDERİLDİ, ŞİMDİ GÖZLER AHMET HAKAN'DA

Değirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'da

Kanal D spikeri İrfan Değirmenci'nin gönderilmesinden sonra gözler kanalın Haber Dairesi Başkanı Ahmet Hakan'a çevrildi. Ahmet Hakan'ın karar öncesi ve sonrası nasıl bir tutum takındığı merak konusu.

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Kanal D spikeri İrfan Değirmeci referandumda niçin 'hayır' oyu kullanacağını gerekçekleriyle birlikte sıraladı. Ama ardından pişmiş tavuğun başına gelmeyenler onun başına geldi. 

Doğan Grubu jet hızıyla bir durum değerlendirmesi yaptı ve 'tarafsızlık' ilkesini gerekçe göstererek Değirmenci'yi kovdu.

Kamuoyu her konuda olduğu gibi yine ikiye bölündü.

Kimi Değirmenci'yi tuttu kimi de kararı alkışladı. 

Ama kimse bu kararın nasıl alındığını, kimlerin altında imzası olduğunu özetle sürecin nasıl geliştiğini merak etmedi. 

Oysa işin can alıcı noktası buydu. 

KANAL D HABER DAİRESİ BAŞKANI AHMET HAKAN'IN KARARDAN HABERİ VAR MIYDI ?

İrfn Değirmenci ile ilgili kararın mutlaka bir dizi istişareler sonucu alınması gerekiyordu. Doğan Grubu'nun teamülleri bunu gerektiriyordu. Bir kişinin tek başına, kimseden sormadan alacağı bir karar olmazdı. 

Diyelim ki Doğan Ailesi hemen bir durum değerlendirmesi yaptı ve ''İrfan'ı kovalım'' dedi. 

Ama noktada Kanal D Haber Dairesi'nin çiçeği burnunda başkanı ve anchormani Ahmet Hakan'a da görüşü sorulmuş muydu ?

Öyle ya İrfan Değirmenci, Ahmet Hakan'a bağlı bir personeldi. 

Diyelim ki sorulmadı. Ahmet Hakan için kötü bir durum. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin.

Belki de öyle olmadı. Ahmet Hakan'a soruldu.

Şimdi merak edilen Ahmet Hakan'ın bu durum karşısındaki tavrı ne oldu ? 

GÖZLER AHMET HAKAN'DA

Ahmet Hakan'ın karardan haberi olduğunu varsayalım. 
Daha ilk krizde personeline sahip çıkamayan, arkasında duramayan bir yönetici durumuna düştü.

Belli ki hafta sonu çok meşguldü. Konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmadı.

Belki de Nişantaşı House Cafe'de caramel macchiato içerken derin düşüncelere daldı. 

Bilemiyoruz... 

Ama en azından bugün yarın İrfan Değirmenci kararıyla ilgili bir değerlendirme mutlaka yapacaktır. 

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