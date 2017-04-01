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DEHŞET EVİNDEN 3 KADIN KURTARILDI

Dehşet evinden 3 kadın kurtarıldı

Adana’da rehin alındıkları iddia edilen 3 genç kızdan 2’si operasyonla kurtarıldı.

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Adana'da bir apartman dairesinde 3 kişi tarafından rehin alındıkları iddia edilen 3 genç kızdan 2'si, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Üçüncü kızın evden kaçarak polise gitmesiyle ortaya çıkan olayda zanlılardan 2'si yakalandı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın üçüncü katından birkaç el silah sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirirken, evden kaçmayı başaran Nursin E. "Rehin alındık" diye bağırarak olay yerine gelen polislerin yanına koştu. Nursin E., silahlı üç kişinin dairede arkadaşları Sultan B. ve Ece B.'yi zorla alıkoyduğunu, kendisinin ise kaçmayı başardığını anlattı. Polis ekipleri, eve düzenlediği operasyonla Sultan B. ve Ece B.'yi kurtardı. Operasyonda Murat O. ve Cumali A. evde yakalanırken, ismi öğrenilemeyen bir zanlı olay yerinden arabasıyla kaçtı. Özel hareket polislerinin katılımıyla çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, kaçan zanlının yakalanması için kentte geniş çaplı arama başlatıldı. Polisin ev içerisinde yaptığı incelemede, evin her yerinin dağıldığı ve kapılarda yumruk izleri olduğu belirlendi. Evde alkol şişeleri ve esrar içiminde kullanılan malzeme de bulundu.

Şüphelilerin yaklaşık 10 gün önce evi kiraladığı ve aşırı gürültü yaptıkları için komşuları tarafından birkaç defa polise şikayet edildiği öğrenildi.

İHA
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