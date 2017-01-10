İşte o basın açıklaması:

Star gazetesinin 10.01.2017 tarihli yayınlanan baskısında "REİNA'DA FETÖ PARMAĞI" başlıklı manşetten girilen haberde ve devamında bazı gazetelerin internet sitelerinde gerek şirketimiz DELTABİP GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. gerekse de şirketimiz yönetim kurulu başkanı Orhan Özcan hakkında asılsız ve kaynağı belli olmayan bir takım iddialarda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Söz konusu haberin içeriğinde; şirketimizin 2012 yılında hain terör örgütü FETÖ/PDY tarafından yapılan bir operasyon sonucunda REİNA isimli eğlence merkezinin güvenlik işlerini aldığı, şirketimiz hakkında terör örgütü FETÖ kapsamında inceleme başlatıldığı, yönetim kurulu başkanımız sayın ORHAN ÖZCAN'ın FETÖ'nün önemli finans kaynaklarından biri olduğu, FETÖ destekçisi bir takım şirketler maddi destek sağladığı ve hatta adı geçen hain örgüt tarafından alçakça kurgulanan kaset komplolarından haberdar olduğu şeklinde son derece çirkin, asılsız, kabulü mümkün olmayan ifadeler kullanılmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, 01.01.2017 tarihinde gerçekleşen hain saldırı hepimizi derinden etkilemekle birlikte halen yaralarımızı sarmak için mücadele etmekteyiz.

Şirketimiz; iddia edilenin aksine 2010 yılından bu yana adı geçen eğlence merkezinin güvenlik işlerini yasaların kendisine yüklediği yükümlülükleri eksiksiz şekilde yerine getirerek yürütmektedir. Gerek bugün gerekse de bugünden önce şirketimiz ve/veya şirketimiz yönetim kurulu başkanı aleyhinde alçak terör örgütü FETÖ kapsamında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamaktadır. Terör örgütüne ve destekçilerine finansal kaynak sağlamak iddiaları karşısında tüm mali kayıtlarımızın talep edilmesi halinde eksiksiz olarak teslim edilebileceğini ve bu konuda bu vahim olay üzeirndeki sis perdesinin kaldırılması adına üzerimize düşeni en kısa sürede yerine getrieceğimizi açıkça beyan ederiz.

Soruşturmanın hassasiyeti çerçevesinde ayrıştırıcı ve bozguncu yönlendirmelere prim verilmemesi adına şirketimiz adına açıklama yapmaktan bu zamana kadar kaçınmakla birlikte, haber içeriğinde resmi makamlar tarafından dahi ifade ve/veya ifşa edilmemiş bazı tespitlerde bulunulması ve bunun gerçek bir olguymuş gibi bir yönlendirme ile kamuoyuna lanse edilmesi oldukça üzücü ve düşündürücüdür. Bu minvalde, şirketimiz aleyhine haber değeri dahi taşımayan ve temelsiz argümanların kullanılması dolayısıyla yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi bakımından, bir terör örgütü ile ilişkilendirilerek alenen terörist yaftası yapıştırmanın ne maksatla kimlere ne fayda sağlayacağını anlayamamakla birlikte tarafımza yapılan bu çirkin yakıştırma karşısında sonuna kadar mücadele edeceğimizi, bu kapsamda tüm hukuki talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla işlem başlatılacağını da özellikle belirtmek isteriz.

Adli makamlarca yürütülen soruşturmanın gizliliğini ihlal etmemek adına kamuoyunda daha fazla bilgi kirlililği oluşmasına mahal vermemek için başkaca herhangi bir açıklama yapmayarak ne şirketimizin ne de yönetim kurulu başkanımız Sayın ORHAN ÖZCAN'ın adı geçen hain terör örgütü ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını, tabiri caizse "ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZİN OLMADIĞINI" açık yüreklilikle ve tüm samimiyetimizle kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

DELTAVİP GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ