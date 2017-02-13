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DEMET AKALIN: AFERİN ALEYNA'YA

Demet Akalın: Aferin Aleyna'ya

Demet Akalın ve genç şarkıcı Aleyna Tilki arasındaki buzlar eridi.

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Demet Akalın, önceki gün eşi Okan Kurt ve yakın arkadaşı Berkay’la Kuruçeşme’deydi.

Fahham adlı mekânda kahvaltı yapan Akalın, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''AFERİN ALEYNA'YA, BEN DE ONU SEVİYORUM''

Ünlü şarkıcı, bir süredir polemik yaşadığı Aleyna Tilki’nin basına verdiği son röportajda “Demet Akalın benim idolümdür, kendisini çok seviyorum” dediği hatırlatılınca şöyle konuştu: “Aferin Aleyna’ya. Küs kalmak güzel bir şey değil. Ne güzel işte. Ben de onu seviyorum.”

Demet Akalın, Instagram canlı yayınında Aleyna Tilki için “Bu kızın sesine dayanamıyorum” demiş, Tilki de “Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz” mesajını paylaşmıştı.

Hürriyet
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