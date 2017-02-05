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DEMET AKALIN BİR TABAK DOLUSU KURBAĞA YEDİ

Demet Akalın bir tabak dolusu kurbağa yedi

Demet Akalın, yurtdışında otelin açık büfesinin kurbanı oldu.

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Ancak başından çok ilginç bir olay geçtiği için artık ne yiyip içtiğine çok dikkat ettiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında o olayı anlattı:
 
'NAR GİBİ KIZARMIŞTI'
 
"Bir arkadaşımla yurt dışı tatiline çıkmıştık. Büfede nar gibi kızarmış tavuk butlarını görünce bir tabak doldurup afiyetle yedim. Ancak arkadaşım 'Biraz önce yediklerinin kurbağa bacağı olduğunu biliyorsun değil mi?' diye sordu. Öyle tiksindim ki, saatlerce öğürüp kustum."
 

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