DEMET AKALIN'A 12 MİLYON TL'LİK İZDİVAÇ TEKLİFİ

Demet Akalın'a 12 milyon TL'lik izdivaç teklifi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a izdivaç programı sunması teklif edildi.

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Demet Akalın Renkli Sayfalar'a telefonla bağlandı. İzdivaç programında sunucu olma teklifi aldığını doğrulayan Demet Akalın, hâlâ düşünme aşamasında olduğunu ama teklifin çok cazip olduğunu söyledi.

Akalın, 'Seda ablalar, Esralar gerçekten bu paraları kazanıyorsa ben işi gücü bırakır bu işi yaparım' dedi.

Programın sunucularından Müge Dağıstanlı'nın "Demet bu sektörde bir kişiye aylık 1 milyon lira teklif edildi, o zaman senin rakamın bundan daha yüksek' dedi.

Akalın bu soruya cevap verirken rakam belirtmedi, "O ayarda demekle yetindi.

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