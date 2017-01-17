Demet Akalın'dan güzel hareket !

Yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy'de bulunan bir eğlence mekanında yaşanan hain terör saldırısının faili olaydan 16 gün sonra İstanbul’da yakalandı.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan teröristin adalete teslim edilmesi ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarında da yankı buldu.

Ünlü popçu Demet Akalın, instagram hesabından 'Türk polisi' ve 'Türk polisi yakalar' etiketleri ile yaptığı paylaşıma, "Dev bir moral konseri yapalım polislerimize. Herkes gelsin. Şarkıcılar, birer şarkı söylesin, dizi sanatçıları sunsun. Valla bir şeyler yapalım haklarını ödeyemeyecekmişiz gibime geliyor" notunu yazdı.