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DEMET ŞENER İLE İBRAHİM KUTLUAY YİNE BOŞANAMADI

Demet Şener ile İbrahim Kutluay yine boşanamadı

Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın Aile Mahkemesi’ndeki boşanma davası yine ertelendi.

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Eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın İstanbul 14'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının ikinci duruşması görüldü.

Gizlilik kararı alınan ve çekişmeli olarak görülen duruşmaya Demet Şener katılırken İbrahim Kutluay duruşmaya gelmedi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren duruşmada 3 kişi tanık olarak dinlendi. Duruşma ertelendi.

Duruşmanın sona ermesinin ardından, avukatlar salon önünde bekleyen basın mensuplarının görüntü almamasını istedi. Mahkeme hakiminin de aynı talebine karşı, basın mensupları salon dışındaki olaylarla karışılamayacağı gerekçesiyle mahkeme önünden ayrılmadı. Avukatların adeta etten duvar örerek götürdüğü Şener, görüntülenmekten kaçamadı.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay çifti 11 yıl önce Çırağan Sarayı’nda evlenmişti. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getiren Demet Şener, “Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını” gerekçe göstererek geçtiğimiz aylarda boşanma davası açmıştı.

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