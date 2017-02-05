Demir çubuklu dayağa 201 bin lira dava

Kızını kaçırdığını iddia ettiği bakıcısını demir çubukla dövüp iki kolunu birden kırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1.5 yıl hapis cezasına çarptırılan ünlü işadamına, mağdur bakıcı kadın tarafından 201 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açıldı.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre Güral İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Güral ve Meral Güral çiftinin, 5 yaşındaki kızları Zeynep Güral’a bakması için işe aldıkları Özbekistan uyruklu Dılnoza Ismatova (33), 3 Ağustos 2014 günü Zeynep Güral’ı alarak dışarı çıktı. Eve geldiklerinde bakıcıyla kızlarını göremeyen Nuri ve Meral Güral, telefonla ulaştıkları bakıcı kadına hemen eve gelmesini söyledi. Nuri Güral, iddiaya göre kızıyla birlikte eve gelen Dılnoza Ismatova’yı demir çubukla döverek darp etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ismatova’nın iki kolu ve kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi. İfadesi alınması için karakola getirilen Nuri Güral, bakıcı hakkında, ‘çocuk kaçırma ve alıkoyma’ suçundan şikayetçi oldu. İki kolu ve kalçası kırılan bakıcı da, çocuk kaçırmadığını belirterek, işadamından şikayetçi oldu.



BAKICIYA BERAAT

İşadamı Güral hakkında, 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakıcı Dılnoza Ismatova, hakkında açılan ‘çocuk kaçırma ve alıkoyma’ davasından ise beraat etti.



Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 15 Aralık 2015 tarihinde görülen davada mahkeme hakimi, iş adamı Güral’ı yaralama suçundan 1 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, Nuri Güral’ın daha önce suç işlemiş olması nedeniyle ertelemediği hapis cezasının infazı tamamlanana kadar babalık haklarından mahrum edilmesine de karar verdi.



Bu kararın ardından, Ismatova’nın avukatları Recep Köse ve Alp Eren Özbek, ünlü işadamına 200 bin lira manevi ve 1.000 lira da maddi olmak üzere 201 bin liralık tazminat davası açtı.



'AÇIKLAMA FIRSATI OLMADI'

Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede, “Olay günü eve dönen Dılnoza Ismatova, açıklama yapmasına fırsat verilmeden, davalı Nuri Güral elindeki demir çubukla müvekkile vurmaya başlamıştır. Müvekkil, defalarca kötü bir niyetinin olmadığını, kızlarına asla zarar vermeyeceğini söylemesine rağmen vücudunun çeşitli yerlerine demir çubuk, yumruk ve tekme ile durmadan vurmuş ve hakaretler etmiştir” denildi.