Demirören ve Rosneft'ten büyük anlaşma

İmzalanan anlaşmayla 2020 yılına kadar 4.6 milyon tona varan miktarda petrol ürünleri tedariği söz konusu olacak. Bu petrol ürünlerinin 3.6 milyon tonunu ultra düşük sülfürlü dizel yakıtı, kalan 1 milyon tonluk bölümü de LPG’den oluşacak

Türkiye’nin enerji devi Demirören Holding ile Rusya’nın devlet petrol şirketi Rosneft arasında, toplamda 4.6 milyon ton dizel yakıtı ve LPG tedariği anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinin ardından ilk anlaşma Demirören ile Rosneft arasında yapıldı. Demirören Holding, Rosneft ile 2016’dan bu yana uyumlu bir işbirliği halinde çalıştıklarını vurgulayarak, işbirliğini sürdürerek artırma kararlılığında olduklarını kaydetti.

Dizel ve LPG tedariği

Demirören Holding ile Rosneft, 2018-2020 yılları arasında petrol ürünleri tedariği konusunda anlaşmaya vardı. 2016 yılı Aralık ayında imzalanan ve 840 bin tonun üzerinde dizel yakıt alımına ilişkin anlaşmanın ardından gelen bu son anlaşma, iki şirket arasındaki işbirliğinin daha da geniş düzeye taşınması anlamına geliyor.

İmzalanan son anlaşmayla birlikte, 2020 yılına kadar 4.6 milyon tona varan miktarda petrol ürünleri tedariği söz konusu olacak. Bu petrol ürünlerinin

3.6 milyon tonunu ultra düşük sülfürlü dizel yakıtı, kalan 1 milyon tonluk bölümü de sıvılaştırılmış petrol gazından (LPG) oluşacak.

Anlaşmanın uygulamaya başlanmasıyla birlikte, Demirören Holding’e bağlı akaryakıt şirketlerinin yıllık petrol ürünleri tedariğinin yarıdan fazlası Rosneft tarafından karşılanmış olacak. Anlaşma, aynı zamanda Türk ve Rus ortaklar arasında var olan ve karşılıklı kazanca dayanan ilişkilerin de güçlenmesini sağlayacak.

Pazar payı artacak

Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, Rosneft’in Türkiye pazarındaki konumu da güçlenmiş olacak. Şirket, bu şekilde Türkiye’nin petrol ürünleri ithalatında yüzde 11’lik paya ulaşırken, tüketilen toplam dizel yakıtın yüzde 6’sını sağlamış olacak. Rosneft CEO’su Igor Sechin, imzalanan anlaşmalara ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Nihai tüketicilerle yapılan anlaşmalar, Rosneft’in ticaret ve lojistik alanlarındaki stratejilerinin ana unsurudur. Bu, ürün satışlarımızın her aşamasında bize değer katmaktadır. Şirketin Karadeniz’de üretim yapmasından kaynaklı coğrafi avantajlarının yanısıra lojistik ve pazarlama kabiliyetleri de Türkiye’deki ortaklarımızla yaptığımız anlaşmaların giderek artan bir düzeye gelmesini sağlıyor. Bu tip anlaşmalar, Rosneft’in yüksek kaliteli petrol ürünlerinin güvenilir tedarikçisi konumunu sağlamlaştırırken, bölgenin en dinamik ve gelişen ekonomisi olan Türkiye’deki şirketlerle daha fazla işbirliğine gitmemize bir zemin yaratmakta.”