Demirtaş: "Kendimi savunmak zorunda hissetmiyorum"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptığı bir konuşmada "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldığı mahkemede yaptığı savunmada, "Kendimi bunların içeriğini savunmak zorunda hissetmiyorum. Konuşmam tümüyle siyaset hakkım, parlamenter yetkim, milletvekili sorumsuzluğum ve son olarak da ifade özgürlüğü hakkım kapsamındadır" dedi.

Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, başka bir suçtan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Demirtaş Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanık avukatları Fatma Mebuse Tekay, Murat Engin ve Yasemin Dora Şeker'in de Demirtaş'ın yanında SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmada, diğer avukatı Olcay Öztürk de hazır bulundu.

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve HDP Ağrı İl Başkanı Yılmaz Dursun'un yanı sıra partililer de duruşmayı izledi.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Demirtaş, dava konusu konuşmayı 19 Mart 2016'da Doğubayazıt ilçesinde yaptığını söyledi. Demirtaş, konuşmasında hükümetin politikalarını, uygulamalarını ve aldığı kararları eleştiri yoluyla denetleme görevini yaptığını belirterek, bu görevini yerine getirirken kullanacağı uslüp, izleyeceği politika ve görevi yerine getirip getirmediğini denetleyecek makanın millet olduğunu savundu.

Demirtaş, milletin de bu denetimi sandıkta oy vererek kullandığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Benim Türk milletine, Cumhuriyetine, TBMM'ye veya hükümete hakaret yoluyla aşağılama suçu işlediğim iddia ediliyor. Oysa ki ben zaten TBMM'yi temsil ediyorum. Yaptığım hata devleti oluşturan iki erk arasındaki siyasi polemikten başka bir şey değildir. Suç sayılan cümlelere gelince kendimi bunların içeriğini savunmak zorunda hissetmiyorum. Az önce belirttiğim çerçevede konuşmam tümüyle siyaset hakkım, parlamenter yetkim, milletvekili sorumsuzluğum ve son olarak da ifade özgürlüğü hakkım kapsamındadır."

Demirtaş, dava konusu konuşmasında "AKP'nin hukuk uygulamalarından rahatsız olanlar var. Ama seslerini çıkarmıyorlar" ifadelerinin olduğunu belirterek, hükumete yönelik eleştirilerde bulundu.

Konuşmasında devlet içindeki paralel yapılara değinerek muhalefet olarak denetim görevini yaptığını söyleyen Demirtaş, dava konusu konuşmasının söz konusu yapılara ilişkin uyarılar içerdiğini ifade etti.

Demirtaş, bu sebeplerle hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi.

Selahattin Demirtaş, savunmasının ardından mahkemece "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı.

Demirtaş, milletvekili dokunulmazlıklarının Mayıs 2016’da kaldırılması sonrası "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", “Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmıştı.