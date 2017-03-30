Demirtaş ve Zeydan, açlık grevine başlıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne Cezaevi'ndeki hukuk dışı uygulamalara karşı açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

HDP’den yapılan açıklamaya göre Demirtaş ve Zeydan’ın mesajı şöyleydi:

"Edirne Cezaevi Müdürü’nün diyaloga kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlık grevine başlıyoruz."