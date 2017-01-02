Demirtaş’a 5. dava: 2 yıl kadar hapsi isteniyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Ankara ve Diyarbakır'da açılan 4 davanın ardından İstanbul'da da 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Alenen Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah gazetesinden Ali Oktay'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre dava süreci 4 Kasım 2015'te yapılan ihbarla başladı. Demirtaş'ın bir gazeteye verdiği röportajdaki ifadeleri üzerine soruşturma açıldı.



İddianamede Demirtaş'ın, "...AKP iktidarının artık eveleme geveleme hakkı ve şansı çoktan bitmiştir, katilsiniz, eliniz kanlıdır, yüzünüzden alnınızdan tırnağınıza kadar her yerinize kan sıçramıştır ve en büyük terör destekçisi olduğunuz ortaya çıkmıştır..." sözlerine yer verildi.

Demirtaş'ın suçu işlediğine dair yeterli delil elde edildiği ve TCK'nın 301/4 maddesi uyarınca 'soruşturma izninin' Adalet Bakanlığı'ndan verildiği aktarıldı.



Mahkeme, Demirtaş'ın SEGBİS (sesli ve görüntülü) aracılığıyla ya da mahkemede savunmasını yapıp yapmak istemediğinin kendisine sorulmasına karar verip duruşmayı erteledi. İddianamede Demirtaş'ın, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Alenen Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

4 DAVASI DAHA VAR



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen davanın ilk duruşmasına Demirtaş'ın 4 avukatı katıldı. Demirtaş'ın avukatları savunmalarında, "Bu davanın düşürülmesini istiyoruz. Çünkü müvekkilimizin bu davadaki konuşmasıyla 28 Temmuz 2015'te TBMM grup toplantısında yaptığı konuşma aynıdır. Dokunulmazlığın kaldırılması ve tutuklanması anayasaya aykırıdır. Muhalefetin hükümeti eleştirmesi doğaldır" dedi.