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DEMİRTAŞ'IN KALDIĞI CEZAEVİNDE 6 PKK'LIDAN AÇLIK GREVİ

Demirtaş'ın kaldığı cezaevinde 6 PKK'lıdan açlık grevi

HDP lideri Demirtaş'ın kaldığı Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 6 PKK'lı açlık grevine başladı.

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Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "Terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan hükümül ve tutuklu bulunan 6 kişi, OHAL nedeniyle getirilen kısıtlamaları ve ceza infaz kurumunun uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde "Terör örgütü PKK üyesi olmak" suçlarından hükümlü ve tutuklu bulunan S.C., A.K., M.B., E.B., Z.O. ile R.K.'nın, OHAL nedeniyle getirilen kısıtlamaları ve ceza infaz kurumunun uygulamalarını öne sürüp, protesto etmek için süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığı bildirildi. 25 Şubat günü başlatılan eylemin sürdüğü öğrenildi.

DHA
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