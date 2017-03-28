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DENİZ AKKAYA'DAN TACİZCİYE ŞOK SÖZLER: ELİN UÇKURDA...

Deniz Akkaya'dan tacizciye şok sözler: Elin uçkurda...

Deniz Akkaya, yaşanan trajik bir olayı sosyal medya hesabına taşıyarak dikkat çekici bir tepki verdi.

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Şimdilerde internet üzerinden açtığı kanalla adından söz ettiren Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkemizde yaşanmış bir trajediyi hesabına taşıdı. Bir gazete kupürünün altına konuyla ilgili yorumlarını paylaşan Akkaya şunları yazdı:

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“Ya ağzımı bozacağım da nafile! Artık dedelik makamına ulaşmışsın, bir ayağın çukurda hâlâ elin uçkurunda! Neyin kafası kardeşim bunlar! Her yaşın güzelliği var, senin o yaşta 9 yaşında bir kıza göstermen gereken sadece hayata karşı deneyimlerini paylaşmak ve merhamet duymak! Ulan bunları alıp o uçkurunu ters çevirip kendisine monte etmek! Yazıklar olsun şu hale! Minicik bir kız çocuğu kalp krizi geçiyor! Yazık be yazık!”

Sözcü
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