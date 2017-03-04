Deniz Akkaya'nın çıplak pozu olay oldu

Deniz Akkaya, Youtube'da kanal açıp program yapacak. Instagram'da sık sık kanalının tanıtımını yapan Deniz Akkaya bu defa da bir kutunun içine çıplak bir halde girip fotoğraf paylaştı

Manken ve sunucu Deniz Akkaya Instagram'dan cesur bir paylaşım yaptı. Youtube kanalının tanıtımı için Instagram'dan sık sık paylaşım yapan Deniz Akkaya, bu sefer bir kutunun içine girip poz verdi.

DENİZ AKKAYA'DAN CESUR PAYLAŞIM

Deniz Akkaya, yaptığı cesur paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Deniz Akkaya'nın kutunun içine girip çırılçıplak verdiği poz kısa sürede binlerce beğeni aldı.