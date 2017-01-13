DENİZ AKKAYA'NIN KARNINA DEMİR SAPLANDI

Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı

Otoparktaki güvenlik demiri Deniz Akkaya'nın karnına saplandı.

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Son günlerde çalıştığı sabah programından kovulduğu iddiaları ile gündemde olan Deniz Akkaya, aşırı kar yağışı nedeniyle çöken otoparkındaki karları temizlediği sırada büyük bir kaza atlattı. Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalıştığı sırada dengesini kaybeden Akkaya, karnından ciddi bir şekilde yaralandı. 

Akkaya, yaşadığı talihsiz kazayı Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu ve şu notu yazdı: “Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalışırken bir tanesinin karnıma saplanması neticesinde büyük bir kazanın ucundan döndüm. Dikişler atıldı, bir güzel tetanoz aşısı oldum. Şimdi iyiyim”…

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