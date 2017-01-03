Deniz Akkaya'nın koltuğuna o oturacak

Star TV'de ekrana gelen 'Duymayan Kakmasın' programına Mesut Yar'ın ardından Deniz Akkaya da veda etti. Seren Serengil'in yeni partneri Cengiz Semercioğlu oldu.

Posta Gazetesi Yazarı Mesut Yar köşesinden duyurdu:

"Duymayan Kalmasın (Star TV) isimli programda bir ayrılık bir de yenilik yaşandı. Deniz Akkaya gitti ve koltuğuna Cengiz Semercioğlu oturdu. Arada ne yaşandı da bu değişiklik oldu; fikir yürütmeyeceğim. Önemli olan karşılıklı ilkelerin devamlılığı ve kimsenin canının sıkılmaması.Dilerim iki şık da gerçekleşmiştir!"