DENİZ BAYKAL'DAN YENİ ANAYASA ELEŞTİRİSİ

Deniz Baykal'dan yeni anayasa eleştirisi

Deniz Baykal, anayasa değişikliği paketine dair eleştirilerde bulundu.

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CHP adına anayasa değişiklik paketine dair eleştirilerini dile getiren Baykal, paketteki değişiklik maddeleri hakkında halkın yeterli bilgi sahibi olmadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği paketi görüşmelerinde CHP grubu adına Deniz Baykal kürsüye gelerek konuştu. Anayasa değişiklik paketine dair eleştirilerini dile getiren Baykal, paketteki değişiklik maddeleri hakkında halkın yeterli bilgi sahibi olmadığını söyledi ve "Söyler misiniz, anayasa değişikliğini millete anlatmak için en küçük bir çaba gösteriyor musunuz?" dedi.

"​İSTİKLAL GAZİSİ BABAMIN HELALLİĞİNİ KAZANMAK İÇİN..."

İşte baykal'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Tarihi bir toplantı yapıyoruz. Günlük siyaset yapmak için burada değilim. Türkiye'ye sahip çıkmak için geldim. Buna ihtiyaç mı var derseniz, evet var. Bu sana mı düşer derseniz, evet hepimize düşer. Seçilerek gelmiş milletvekilleri gibi bütün siyasi ömrümü bu kutsal çatı altında geçirmiş biri olarak milletime karşı konuşmak zorunda hissediyorum. İstiklal Madalyası'yla onurlandırılmış, İstiklal Gazisi babamın helalliğini kazanmak için konuşmak zorundayım. Belki böyle bir şans bir daha hiçbirimizin olmayacaktır. Türkiye'nin tarihiyle hesaplaşacağı bir görev ve sorumluluk anının içindeyiz. Böyle bir tarihi karar anına bizi taşıyan, boş kağıt imzalatılarak önümüze getirilen bir projedir. Bu sipariş bir projedir.

"HALKIN HABERİ YOK"

Bu tasarıyı ele almadan önce dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Bu tasarıdan halkın haberi yok. Anayasamızın en temel dayanaklarıyla oynayan tasarıdan halkın haberi yok. Bu tasarıdan, hukuk fakültelerinin, baroların, sendikaların, milletin haberi yoktur. Milleti uyarmadan, işi olup bittiye getirme çabası vardır.

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