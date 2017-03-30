DENİZ BAYKAL'IN TOPLANTISINA SALON KRİZİ

Deniz Baykal'ın toplantısına salon krizi

Deniz Baykal'ın Adana'da yapılacak toplantısı için kriz yaşadığı ortaya çıktı.

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Deniz Baykal’ın Adana’da yapmayı planladığı toplantı için salon krizi ortaya çıktı.

CHP Adana İl Başkanlığı, 7 Nisan’da Adana’da Menderes Spor Salonu’nde Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın katılımı ile 'hayır' toplantısı yapmak üzere başvuruda bulundu.

23 gündür Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden cevap verilmeyince, bu salona izin çıkmayacağını düşünen CHP İl yöneticileri farklı alternatifler aramaya yöneldi. CHP’liler diğer salonlar için de son onda bir engelleme olma ihtimali nedeniyle, belediyeye ait kapalı semt pazarını kullanabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana toplu açılış programı 8 Nisan olarak planlanırken, aynı gün kentte karnaval başlayacağı için 7 Nisan’a çekildi ve böylece Deniz Baykal ile aynı güne denk geldi.

DHA
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