YEREL HABERLER
Muğla Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DENİZ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ

Deniz kahverengiye büründü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çamurlu yağmur suları denizin rengini kahverengiye çevirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, derelerin taşıdığı çamurlu yağmur suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

Bodrum'da bu gece yarısı başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular, derelerle buluşup denize taşındı. Bodrum ilçe merkezi ile Turgutreis ve Yalıkavak Mahalleri'nde denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü. Masmavi denizin kıyı kesimlerinin kahverengi bir renk alması ilginç bir görüntü oluşturdu. Sabah denizdeki bu manzarayı gören Bodrumlular, şaşırdı. Meteoroloji yetkilileri, Bodrum'da yağmurun aralıklarla pazara kadar devam edeceğini, pazartesi gününden itibaren ise hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini bildirdi.

Deniz kahverengiye büründü

Deniz kahverengiye büründü

DHA
522
Alaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubuAlaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubu
Caner kimle evlenmek istediğini açıkladıCaner kimle evlenmek istediğini açıkladı
Özal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklifÖzal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklif
Poşet dolusu para buldu !Poşet dolusu para buldu !
Ayhan Çarkın tahliye edildiAyhan Çarkın tahliye edildi
HDP milletvekili Dilek Öcalan serbest bırakıldıHDP milletvekili Dilek Öcalan serbest bırakıldı
Diyanet'ten o videoya açıklama geldi !Diyanet'ten o videoya açıklama geldi !
Sefa Sirmen böyle karşılandıSefa Sirmen böyle karşılandı
Erdoğan: "İstihdam seferberliğini başlatıyoruz"Erdoğan: "İstihdam seferberliğini başlatıyoruz"
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS