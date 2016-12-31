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DENİZ SEKİ'DEN MESAJ VAR

Deniz Seki'den mesaj var

Deniz Seki kendisini ziyarete gelen dostlarına bu mesajı verdi.

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5 Haziran’da cezaevinden tahliye olmaya hazırlanan Deniz Seki, kendisini ziyaret eden arkadaşları aracılığıyla mesaj gönderdi: “Hatalarımla yüzleştim, yepyeni bir sayfa açıyorum”

Milliyet gazetesinden Mesut Yılmaz'ın haberine göre ünlü oyuncu ve şarkıcılar, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Bakırköy Kapalı Kadın cezaevi’nde yatan Deniz Seki’ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Seki’nin menajeri Özgür Aras tarafından organize edilen ziyarete Gonca Vuslateri, Nükhet Duru, Özgün, Reyhan Karaca, Yeliz ve Zara katıldı. Cezaevi yönetiminin izniyle müzik aletlerini de yanlarına alan şarkıcılar, mahkumlara mini bir konser verdi. 

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden ünlüler, Seki’yle ilgili duygusal açıklamalar yaptı. Gözyaşları ve kahkahaların birbirine karıştığını belirten Duru, Seki’nin kendisine, “Hatalarımla yüzleştim, yepyeni bir sayfa açıyorum. Yapraklarımı döktüm, şimdi yeşereceğim” dediğini söyledi. Zara, “İçeride öyle bir sevgi oluşturmuş ki, bütün kadınlar ona aşık” derken; Vuslateri ise “Rol aldığım dizi ‘Anne’yi takip ediyormuş, çok mutlu oldum” açıklamasını yaptı. 

Milliyet
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