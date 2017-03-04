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DENİZALTINDA ASTSUBAY SABOTAJI !

Denizaltında astsubay sabotajı !

S.S. isimli bir astsubayın 30 Aralık 2016'da görevli olduğu TCG Gür denizaltısının motoruna onlarca cıvata, anahtar ve somun attığı ortaya çıktı.

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Kocaeli Gölcük’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda silah, muhabere ve atış kontrol sistemleri açısından Türk Donanması'ndaki en gelişmiş denizaltıları arasında yer alan TCG Gür’e sabotaj yapıldığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre S.S. isimli bir astsubay 30 Aralık 2016'da görevli olduğu TCG Gür denizaltısının motoruna onlarca cıvata, anahtar ve somun attı.Tutuklanan astsubay S.S hakkında 'Devletin Silahlı Kuvvetlerine ait olan deniz ulaşım aracını tahrip etmeye teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmanın ardından olayda FETÖ bağlantısı olabileceği şüphesi oluştu. Bunun ardından askeri savcılık şüpheli astsubayın eyleminin devletin güvenliğine karşı suçlar kapsamına girdiğini belirterek soruşturmanın Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesine karar verdi. Dosya Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.

Askeri savcılık,  Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği dosya için verdiği görevsizlik kararında yaşanan olayı ayrıntılarıyla anlattı. Yazıda, şüpheli S.S isimli astsubayın, 30 Aralık gecesi 00.00-00.40 saatleri arasında TCG Gür denizaltısında nöbetçi olduğu bu saatler arasında 3 defa dizel dairesine girerek burada yer alan kutudan civata ve somun ve anahtar alarak motor içindeki yuvalara koyduğu belirtildi. Şüpheli astsubay 5 Ocak 2017'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sözcü
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