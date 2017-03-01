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"DENİZANASI BİLE BUNLAR KADAR DÖNMEDİ"

"Denizanası bile bunlar kadar dönmedi"

Söyledikleriyle çok konuşulan Nihat Doğan yine olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

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Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren eski şarkıcı yeni magazin yorumcusu Nihat Doğan "devrin adamısın" eleştirilerine çok sert cevap verdi.

Beyaz TV ekranında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan Nihat Doğan, kendisine yöneltilen "her devrin adamısın" eleştirisine verdiği yanıtla ekran başındakileri şaşkına uğrattı.
 
Bu eleştirileri dikkate almadığını belirten Nihat Doğan, "FETÖ'cüsü PKK'cı oldu, CHP'si kemalisti Apoist oldu, Apoisti kemalist oldu, sosyalisti kemalist oldu, kemalisti sosyalist oldu. Denizanası bile bunlar kadar dönmedi. Gelmiş 'Nihat Doğan sen devrin adamı oldun' diyorlar. Bırakın ulan bu işleri" dedi.

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