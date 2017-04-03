DENİZDE ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

Denizde ölüm kalım mücadelesi

Antalya’da falezlerden düşerek kayalıklar arasında kalan gencin ölüm kalım mücadelesi Deniz Polisi'nin müdahalesiyle hastanede bitti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Konyaaltın'da ismi öğrenilemeyen 20 yaşlarındaki bir genç, falezlerin olduğu bölgede bulunan bir kayadan düşerek sürüklenmeye başladı.

Yaklaşık 30 metre yükseklikten sürüklenerek denize düşen genç, üç tarafı kayalıklarla kaplı bir alanın ortasında mahsur kaldı. Dalgaların şiddetiyle dakikalarca kayalıklara çarpan genci fark edenler durumu 155’e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gencin sarp kayalıklar sebebiyle karadan kurtarılamayacağının anlaşılması üzerine deniz polisinden yardım talep edildi.

Polisin can simidiyle hayata tutundu

Çok geçmeden olay yerine deniz polisi botu geldi. Polis botundan tek başına atlayan balık adam, yüzerek yorgun düşen gencin yanına yaklaştı. Üstündeki elbiselerin yırtıldığı gözlenen genci kurtarırken oldukça zorlanan polis, kendi hayatını da tehlikeye atarak gencin can simidine tutunmasını sağladı.

Polis, genci ilk olarak bottaki ipe bağlı can simidiyle dar ve tehlikeli kayalıkların arasından uzaklaştırdı, ardından açığa götürerek gencin güvenliğini sağladı. Daha sonra bota doğru yönelen polis, genci burada hazır bulunan diğer ekiplere teslim etti.

Yüksek miktarda su yuttuğu için şokta olduğu gözlenen gence ilk müdahale yine polisten geldi. Önce suni teneffüs uygulanan gencin, yuttuğu suları çıkarması sağlandı. Genç daha sonra botla Kaleiçi Yat Limanı’na götürülerek 112 ekiplerine teslim edildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan gencin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ancak sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. 

İHA
356
-
Her şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamışHer şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamış
200 Taliban üyesi teslim oldu200 Taliban üyesi teslim oldu
''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''
Her şey saniyeler sonra olduHer şey saniyeler sonra oldu
Yasak aşk cinayetle bitti !Yasak aşk cinayetle bitti !
İşte Türkiye'nin en zengin 100 iş adamıİşte Türkiye'nin en zengin 100 iş adamı
Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''
Cumhurbaşkanı: ''Evet diyen ne kadar saygınsa...''Cumhurbaşkanı: ''Evet diyen ne kadar saygınsa...''
Halit Akçatepe'nin son fotoğraflarıHalit Akçatepe'nin son fotoğrafları
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS